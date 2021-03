tmw L'agente di Colley: "Il Verona vuole tenerlo: o prolunga il prestito o lo riscatta"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com, Luigi Sorrentino, avvocato e agente di Musa Barrow del Bologna, ha parlato anche di un altro assistito come Ebrima Colley dell'Hellas Verona. "Ci ho parlato e ha iniziato a correre: ancora ha una quindicina di giorni e dovrebbe esser pronto. Però sono contento, anche per lui è la prima stagione lontano da Bergamo, il primo campionato di A".

Che futuro si aspetta per Colley?

"Ci sono delle cifre già stabilite tra club: 1.5 per il prestito, 12.5 per il riscatto, più o meno. O riscattano o rinnovano il prestito, ci puntano. C'erano state richieste anche a gennaio ma il Verona vuole tenerlo".