tmw L'ultimo incontro per limare i dettagli: entro domenica il sì di Sarri alla Lazio

L'incontro di oggi è stato quello più importante, per trovare la quadra sul biennale, con opzione sul terzo anno, per l'arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio. La firma non è però ancora arrivata e secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW entro domenica ci sarà un nuovo contatto per limare gli ultimi dettagli prima del sì definitivo. Nessuna frenata, Sarri è pronto a tornare in Serie A, prima della fine di questa settimana.