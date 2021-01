tmw La decisione dell'Udinese: niente esonero per Gotti, ma da oggi ritiro punitivo

Niente esonero di Luca Gotti, ma ritiro punitivo per tutta la squadra. All'indomani della sconfitta contro la Sampdoria, la dirigenza dell'Udinese ha deciso di mandare in ritiro il gruppo bianconero che mercoledì sarà impegnato contro l'Atalanta e sabato contro l'Inter e salvare, almeno per il momento, l'allenatore. Fiducia a tempo quindi per l'allenatore, nonostante i bianconeri abbiano conquistato un solo punto nelle ultime cinque partite.