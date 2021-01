tmw Lazio, blitz per Musacchio del Milan: forte concorrenza al Parma

vedi letture

La Lazio prova a giocare d’anticipo sul Parma. Contatti avviati per il difensore del Milan, Mateo Musacchio. Trattativa in corso, la Lazio mette la freccia e accelera per l’argentino. Parma alla finestra, ma i biancocelesti sono pressing. E Musacchio può essere il prossimo rinforzo per Simone Inzaghi...