tmw Lazio, per la fascia sinistra nuovi contatti con Ghoulam: è un fedelissimo di Sarri

vedi letture

Faouzi Ghoulam torna nel mirino della Lazio, sempre a caccia di alternative per la fascia sinistra dopo aver perso Emerson Palmieri: l'algerino, svincolato dopo la fine della sua avventura al Napoli, potrebbe raggiungere Sarri in biancoceleste. Nuovi contatti nelle ultime ore per l'approdo del calciatore nella Capitale.