tmw Lazio, rifinitura in corso: tutto il gruppo a disposizione di Sarri, Guendouzi si scalda

vedi letture

La Lazio di Maurizio Sarri è pronta all'esordio in Champions League e per l'occasione recupera anche Elseid Hysaj, uscito acciaccato dalla sfida di campionato contro la Juventus. I biancocelesti stanno effettuando la rifinitura a ranghi completi, con anche il fuori lista Basic a disposizione del tecnico toscano, che in vista della sfida all'Atletico Madrid medita di lanciare per la prima volta da titolare Matteo Guendouzi, apparso in grande spolvero nei primi scampoli di gara.