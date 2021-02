tmw Lega Serie A, niente assemblea: assenti le nove società pro-Sky, manca il quorum

vedi letture

Niente Assemblea di Lega Serie A sull'assegnazione dei diritti televisivi quest'oggi: non si sono infatti presentate all'appuntamento ben nove società di massima serie, quali Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Serie A totalmente spaccata tra Dazn e Sky, come testimonia l'assenza del blocco in favore dell'assegnazione alla tv satellitare, che ieri ha reso noto di essere disposta a versare subito mezzo miliardo di euro ai club di Serie A: in assenza del quorum, riunione forzatamente aggiornata, in una data ancora non comunicata.