tmw Lirola al Marsiglia, ci siamo: semaforo verde da Firenze, tutto pronto per chiudere

Pol Lirola all'Olympique Marsiglia, ci siamo. Lo spagnolo è pronto per salutare la Fiorentina: l'ex giocatore del Sassuolo è sì tra i convocati per la gara contro il Cagliari ma non sarà della partita. E' arrivato il via libera da parte della società viola per il trasferimento alla corte di Villas-Boas che ha spinto per far chiudere il prima possibile la trattativa.

Domani si chiude Domani la definizione: 500mila euro per il prestito per sei mesi, 13 milioni per il riscatto. Lirola ha già dato il suo ok al trasferimento e all'inizio della prossima settimana è atteso in Francia per le visite mediche.