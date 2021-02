tmw Luca Serafini: "Ibra è unico, vi spiego perché. Senza Lukaku l'Inter non sarebbe in vetta"

Nel corso della sua intervista a TMW, il giornalista Luca Serafini ha parlato a lungo del derby di questo pomeriggio soffermandosi anche sulla sfida nella sfida fra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic: "Dovessi fare un discorso di prospettive future direi Lukaku. Ma mi tengo Ibrahimovic e spiego: ci sono tanti campioni che possono vincere da soli partite e trofei, ma a memoria nessun giocatore è riuscito in ciò che sta facendo Ibra. Ovvero cambiare radicalmente faccia ad una squadra che nei 6-7 anni precedenti era apparsa senza identità e senza nerbo. Ibra ce l'ha fatta in soli 6 mesi, di cui solo 2 di gioco, e questo secondo me è stato un risultato davvero straordinario. Ancora: se togli Lukaku all'Inter per un terzo del girone d'andata l'Inter va giù, non resta in vetta. Il Milan invece, anche senza Ibrahimovic, è stato campione d'inverno. E questo perché lo svedese ha dato una mentalità precisa, forte, evidente a tutta la squadra".

