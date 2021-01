tmw Luis Alberto e la magica notte del derby: felice e concentrato sulla Lazio, obiettivo Roja

Luis Alberto Romero Alconchel re di Roma per una notte. Con una doppietta decisiva e tante giocate da urlo, il Mago spagnolo è stato senza alcun dubbio l'eroe indiscusso del 175° derby della capitale. Una serata indimenticabile per lui e per tutta la sua Lazio, che il fantasista classe '92 si è goduto con grande gioia ed entusiasmo.

Secondo quanto raccolto da TMW attraverso fonti vicine al giocatore all'indomani di questo storico 3-0 rifilato ai giallorossi, Luis Alberto oggi è infatti felicissimo alla Lazio e, nonostante i tanti rumors sul suo conto, non pensa ad altro che al campo, determinato a continuare a far bene coi biancocelesti e a conquistare quanto prima la chiamata della Roja del ct Luis Enrique.

Questi, dunque, i due obiettivi stagionali del talento cresciuto nelle giovanili del Siviglia. Con una smisurata voglia di prendere per mano la squadra di mister Inzaghi, proprio come ieri sera all'Olimpico, e riportarla in alto dopo un avvio di campionato non semplice.