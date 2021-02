tmw Mandragora-Torino, le prime foto in granata

Rolando Mandragora dalla Juventus al Torino in prestito con obbligo di riscatto. Un colpo per i granata, che in quest’ultimo giorno di mercato hanno cercato di rinforzarsi. Eccolo Mandragora, nelle foto di Tuttomercatoweb in compagnia di Stefano Antonelli, intermediario dell’operazione. Mandragora pronto per vivere una nuova avventura, Nicola sorride per il nuovo rinforzo...