tmw Marotta: "I tifosi devono stare tranquilli, non cederemo altri big. Inter sempre competitiva"

vedi letture

"La pandemia ha peggiorato la situazione pre-esistente, il modello attuale non garantisce continuità. E c'è anche un aspetto etico. Serve un modello differente". Parla così l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento: "La famiglia Zhang e quindi Suning ha profuso molto impegno, rivedere il modello è inevitabile. È compito del management bilanciare gli obiettivi economici e quelli sportivi. Adesso l'Inter è in una situazione economica tranquilla, e possiamo ancora competere con l'obiettivo della scorsa stagione. Anche i calciatori devono farsi carico e rivedere gli aspetti retributivi. I tifosi devono stare tranquilli, non cederemo altri big, l'Inter esisterà sempre e sarà competitiva".

I giocatori hanno capito il momento del calcio?

"Vivono in un mondo molto dorato. Sono dei ragazzi, spesso giovani, che devono essere educati. Spesso arrivano risposte positive, altre meno. Molti hanno pensato più a salvaguardare la loro salute che ad aiutare i club. Noi come Inter abbiamo pagato tutto, fino all'ultimo centesimo. Alla luce dei risultati, dopo un confronto con loro, non abbiamo chiesto alcun taglio".