tmw Milan, due giovani per abbassare il prezzo di Tonali. La Fiorentina osserva

Si intensificano i contatti tra Milan e Brescia per il riscatto da parte dei rossoneri di Sandro Tonali. Brescianini e Colombo piacciono alle rondinelle e potrebbero essere inseriti nell’ambito del discorso per il centrocampista, con il club di via Aldo Rossi che deve versare nelle casse di quello di Cellino 25 milioni di euro per prelevare il giocatore a titolo definitivo. Se Milan non dovesse procedere al riscatto la Fiorentina osserverà con interesse la situazione.