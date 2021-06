tmw Milan, la trattativa per il riscatto di Tonali proseguirà: clima sereno tra i rossoneri e Cellino

vedi letture

La trattativa tra il Milan e il Brescia per Sandro Tonali proseguirà anche nei prossimi giorni. Secondo quanto raccolto da TMW, nonostante la deadline per il riscatto del centrocampista da parte dei rossoneri fosse fissata per oggi, i due club continueranno a lavorare attivamente in un clima di massima collaborazione per trovare la migliore soluzione per tutti.