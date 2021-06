tmw Milan, piace Marin del Cagliari. Maldini e Massara incontrano il club sardo

Il Milan continua a sondare molteplici profili per il proprio mercato, che sarà necessariamente mirato ad un allargamento della rosa di Pioli: oggi i dirigenti rossoneri hanno chiesto informazioni per il centrocampista Razvan Marin, del Cagliari. Ieri l'agente era in sede, oggi incontro tra Maldini, Massara e il club rossoblù in un hotel milanese.