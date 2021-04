tmw Milan, possibili movimenti dirigenziali: l'Eintracht si muove per Hendrik Almstadt

Sono giornate importanti in casa Milan, fra la testa al campionato, la pianificazione della prossima stagione e i tanti rinnovi in cantiere (più o meno complicati).

Fra i temi che andranno affrontati però, secondo quanto raccolto da TMW, c'è anche quello relativo al futuro della dirigenza. O almeno a una parte di essa. Nelle ultime settimane infatti è da registrare un approccio da parte dell'Eintracht Francoforte nei confronti di Hendrik Almstadt, braccio destro del CEO Ivan Gazidis e figura che fa parte del comparto scout e mercato rossonero. Il dirigente tedesco, che in passato ha già lavorato a Francoforte per la Goldman Sachs, è uno dei nomi valutati dal club di Francoforte per la successione del direttore sportivo Fredi Bobic che potrebbe lasciare a fine stagione.