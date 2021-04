tmw Mirabelli pronto a ripartire: “Nel mio nuovo club voglio lasciare traccia importante”

“Mi sono sempre documentato. Aspetto un progetto dove lasciare una traccia indelebile. Mi sento pronto per fare qualcosa di importante. Non mi interessano né una poltrona e né un contratto, voglio lasciare qualcosa di importante nella storia del club dove andrò a lavorare”.”. Lo ha detto a Tuttomercatoweb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli.