tmw news Juve, la coppa Italia e il futuro di Pirlo. Lazio, rebus allenatore

La Coppa Italia vinta dalla Juventus. Se ne parla nel corso del TMW News analizzando anche le possibilità di pirlo di essere confermato alla guida dei bianconeri. In collegamento ci sarà Mario Mattioli ma avremo anche l'intervento di Alberto Polverosi. Spazio anche alla Lazio e in particolare a Simone Inzaghi: ancora l'accordo tra le parti per proseguire non è arrivato e non sono escluse grandi novità.

