tmw news L'alba del 2021. Serie A, tutti pronti a ripartire

Si apre il 2021 e sta per ripartire anche il campionato dopo la pausa natalizia. In questa edizione del TMW News si parla di quel che ci siamo messi alle spalle con l'addio al 2020 e di cosa potremo aspettarci per la lotta scudetto (in collegamento ci sarà Mario Mattioli, voce storica della Rai). Nel corso del programma vi riproporremo le considerazioni - tra gli altri di Bruno Pizzul e Sandro Piccinini - su come è cambiato il racconto del calcio ai tempi del covid.

