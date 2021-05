tmw news Torino, salvezza e polemiche. Raspadori e gli attaccanti del futuro

La salvezza del Torino in primo piano nel TMW News di oggi. Ma si parla anche delle polemiche del dopo gara di ieri tra il presidente granata Cairo e Immobile. Per analizzare la stagione della squadra di Nicola avremo in collegamento gli ex granata Sabato e Maltagliati ma ci sarà spazio anche per ricordare i trent'anni dalla conquista dello scudetto da parte della Samp (con noi ci sarà Marco Lanna). Con Corrado Orrico invece focus su Raspadori e gli attaccanti giovani.

