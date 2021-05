tmw Parma, il Galatasaray su Hernani. Lui vorrebbe rimanere in Italia

Il Galatasaray fatto un sondaggio per Hernani, centrocampista brasiliano del Parma, arrivato due stagioni fa dallo Zenit di San Pietroburgo. Nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra le parti, la valutazione fatta dai ducali è di circa 5 milioni di euro. La situazione però non appare vicina allo sbloccarsi perché Hernani, sette gol in due stagioni, preferirebbe rimanere in Italia.