tmw Parma, ripresi i contatti con la Steaua Bucarest: obiettivo Dennis Man

Nella prima decade di gennaio il Parma aveva spinto, e molto, per arrivare a Dennis Man, salvo poi mettere in stand-by l'operazione per dare priorità alla difesa, poi rafforzata con Conti e Zagaritis. La richiesta molto del FCSB (o Steaua Bucarest), pari a 15 milioni, sembrava però aver fatto naufragare la trattativa, che è tornata prepotentemente d'attualità nelle ultime ore: stando a quanto da noi raccolto, Carli e Lucarelli avrebbero riallacciato i contatti con l'agente del rumeno e con il club, intenzionati ad arrivare ad un esterno offensivo per completare il reparto di Roberto D'Aversa.