"Sono in causa con Elliott, non con il Milan". Così, nel corso di una intervista a 'Sportweek', l'ex dirigente rossonero Zvonimir Boban s'è smarcato dalla domanda relativa alla causa in corso col Milan dopo la decisione del club rossonero di licenziarlo, per giusta causa, a seguito di una intervista che Boban rilasciò a inizio 2020 piuttosto critica nei confronti della proprietà rossonera.

Portavoce di Elliott: "La causa di Boban è contro il Milan"

Tuttavia, la versione di Boban in queste ore è stata smentita da un portavoce di Elliott: "La causa in corso è tra Boban e il Milan, non tra Boban ed Elliott". A fine 2020 il Tribunale del Lavoro ha infatti costretto il club rossonero a pagare a Boban oltre 5 milioni di euro perché l'intervista non era da considerarsi dannosa delegittimando così il licenziamento per giusta causa.

Il Milan dopo questa sentenza di primo grado è ricorso in appello. La causa quindi sta andando avanti: una causa, appunto, tra il Milan e Boban. Nonostante le parole dell'ex dirigente rossonero.