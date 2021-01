tmw Prima la Fiorentina, ora il Sassuolo. Ma il Crotone fa muro: Messias resta a gennaio

Junior Messias è il giocatore a cui si aggrapperà il Crotone per ottenere una salvezza che al giro di boa appare complicata. Trent'anni compiuti a inizio mese, il centrocampista offensivo brasiliano classe '91 è fin qui il migliore tra i pitagorici e per questo motivo - nonostante le tante richieste arrivate in questo mese - il club calabrese non vuole privarsi di lui.

Dopo la Fiorentina anche il Sassuolo s'è fatto avanti. Messias piace e parecchio ai neroverdi, ma ogni discorso sulla sua cessione è rimandato alla prossima estate.