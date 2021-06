tmw radio A. Orlando: "Donnarumma-Milan finita come doveva accadere da due anni"

vedi letture

L'ex difensore Alessandro Orlando, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato dell'addio di Donnarumma al Milan: "Che è finita come forse doveva già accadere un paio d'anni fa. Non come vorrei, ma nel modo più logico: il denaro l'ha fatta da padrone. Questo purtroppo è il calcio di oggi, di bandiere non ce ne sono più. Il Milan perde un pezzo importante. Al PSG hanno la possibilità di concedersi due portieri forti, due potenziali titolari".