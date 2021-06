tmw radio Brambati: "Agnelli e la Superlega? Forse davvero un grido d'allarme"

Nel suo intervento a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato anche delle parole di Andrea Agnelli sulla Superlega: "Poteva essere inteso come colpo di stato ma anche come un grido di allarme. Ma che non dipende solo dalla pandemia. Ci sono state spese folli, anche per giocatori medi".