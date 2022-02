tmw radio Brambati: "La Juve non ha l'intensità giusta. Se manca anche Dybala..."

Solo pari fra Juventus e Torino nel derby. Massimo Brambati a TMW Radio analizza così la partita: “Avevo detto che la Juventus non avrebbe vinto, avevo questa sensazione. C’è una differenza di corsa e la qualità si riscontra non solo in fase offensiva ma anche in quella difensiva: i titolari fuori erano tanti. Tutti questi infortuni derivano da qualcosa che non funziona: se ti alleni male rischi”.

La partita di Vlahovic? “Oggi ho l’impressione che viaggiasse troppo lontano dalla porta”.

Adesso i bianconeri sfideranno il Villerreal in Champions.

“È un’ottima squadra e non so se la Juve da qui a martedì possa trovare l’intensità. Se venisse a mancare anche Dybala sarebbe grave. Oggi da lui mi aspettavo di più, non sta facendo quello a cui eravamo abituati e quello che faceva la differenza. Mi auguro di vederlo in campo martedì anche se la vedo improbabile”.