A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Questo il suo pensiero sui colloqui tra società e giocatori per una decurtazione dello stipendio: "Perché i giocatori devono togliersi delle mensilità per dare dei soldi ad altri giocatori, che da contratto si vedranno aumentare il compenso? Questo non capisco. La permanenza di Conte la dò al 50%, dipende tutto dalla proprietà e dai programmi per il futuro".