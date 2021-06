tmw radio Cagni: "Bravo Mancini, fa giocare ogni giocatore nel ruolo più giusto per lui"

vedi letture

Gigi Cagni, ospite di TMW Radio stasera, nel corso di "Terzo Tempo", ha parlato dell'ottimo cammino fin qui disputato dall'Italia a Euro 2020: "Io da sempre dico che la Nazionale è tra le più forti, anche se forse non basterà perché le altre forti come noi hanno ritmi diversi e guardando le partite mi sono accorto che se si alza il ritmo noi andiamo in affanno. Mancini? Fa giocare ogni giocatore nel ruolo più giusto per lui. I giocatori che ha convocato sono i più bravi. Ha portato serenità e professionalità".

Con quale centrocampo contro l'Austria negli ottavi? "Locatelli sempre, poi Jorginho e poi Mancini faccia quello che vuole. Berardi mi ha deluso quando non è voluto andare alla Juventus per non confrontarsi. Chiesa è più pronto sulle partite della vita".