TMW RADIO - Cauet sulla lotta Champions: "Sono tutte imbottigliate! I punti costano caro"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'ex centrocampista Benoit Cauet ha parlato anche della lotta per i tre posti Champions rimanenti in Serie A: "I punti costano caro, sono tutti talmente vicini, lì imbottigliati entro pochi punti... La Lazio per me non è ancora fuori dai giochi. Juventus e Milan che sembravano le più in difficoltà sono riuscite a vincere. L'Atalanta ha sfidato un Sassuolo che è sempre ostico, mentre il Napoli quando è uscito Osimhen ha perso sul lato fisico contro un Cagliari difficile da sfidare. Complicato dire come finirà!".