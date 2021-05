tmw radio De Biasi: "Milan, rallentamento pericoloso ma la Champions è ancora possibile"

vedi letture

Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian, nel corso del suo intervento di ieri a TMW Radio ha parlato anche del Milan e del futuro di Pioli: "Erano in cima, per un bel pezzo, e poi questo rallentamento pericoloso, direi eccessivo, nell'ultima parte. Hanno avuto le loro difficoltà ma credo abbiano ancora chance per la Champions, porterebbe in fondo il lavoro di un allenatore serio e competente come Stefano che stimo tantissimo e a cui auguro ogni fortuna".