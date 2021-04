tmw radio Delio Rossi: "L'Inter mi sorprendeva prima, non ora. Darmian? Messo io laterale"

vedi letture

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'allenatore Delio Rossi ha parlato anche del campionato dell'Inter: "Il valore dell'Inter era assoluto già da prima del campionato, e a questo va aggiunto un allenatore impattante. Il fatto di essere usciti dalla Champions ha agevolato Conte, sapendo la maniacalità del suo lavoro. Conoscendolo ci ha messo persino troppo a trovare la quadra, anche perché il livello dei giocatori è importante, ma conoscendolo sapevo l'avrebbe troppo. In più è rientrato Eriksen che gli dà maggiore imprevedibilità rispetto a prima: appena ha capito il nostro modo di fare calcio, essendo un campione ha dato il quid in più. No, non mi sorprendono, anzi ero sorpreso prima quando non sembrava esserci la quadratura".

Lei ha allenato Darmian: quanto è utile uno come lui?

"Io sono il primo ad averlo impostato da difensore laterale: nella Primavera del Milan faceva il centrale, ma non vedevo la struttura per emergere in quel ruolo. Come quinto sta dimostrando il suo valore, ha saputo aspettare l'occasione giusta nonostante arrivi dal Manchester United, e non tutti lo fanno".