Di Gennaro: "Bernardeschi nell'Italia fa il suo ruolo. Se la gioca con Politano"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, nel corso dell'intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche di Federico Bernardeschi in ottica Italia: "In Nazionale viene chiamato perché lì gioca nel suo ruolo, quello in cui è nato e si è imposto a Crotone. Da esterno mancino ama rientrare e provare la giocata: terzino o mezzala si adatta, però sono ruoli che non gli piacciono, in cui non riesce a dare il 100%. Nell'Italia, invece, tutti si divertono sempre, anche in allenamento e nelle partite in cui c'è stato da soffrire di più. Si contendono un posto Bernardeschi e Politano, comunque".