A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e opinionista tv Antonio Di Gennaro. Questo il suo pensiero sulla Nazionale: "Kean ha provato come attaccante e come esterno destro, spacca le partite ma con Belotti e Immobile davanti e gli esterni gli uomini adatti ci sono. Io conto ancora su Raspadori, perché è diverso dagli altri e a Mancini piacciono quei giocatori che giocano per la squadra. So che c'è il dubbio Toloi-Mancini in difesa, così come Sensi-Pessina-Cristante in mezzo. Bisognerà capire chi potrà uscire".