tmw radio G. Carboni: "Per il Parma del mio amico Carli è un anno tutto di rincorsa"

vedi letture

Guido Carboni, allenatore ed ex attaccante, ha così commentato nell'intervento di ieri a TMW Radio l'andamento difficoltoso del Parma, di cui è ds il suo amico ed ex compagno di squadra Carli: "Sono partiti senza un mercato iniziale, quando lui firmò c'era ancora la vecchia dirigenza, e per i primi quindici giorni di mercato sono dovuti rimanere fermi, senza poter programmare nel giusto modo la stagione. Quest'anno è tutto di rincorsa, doveva esserci un cambio generazionale che non c'è stato e il gruppo si è ritrovato spremuto anche dalle annate precedenti. Nella seconda parte di gennaio hanno speso, e anche Marcello mi dice che è una proprietà importante, ma pagano degli errori che non sono più consentiti oggi che il livello del campionato è così alto".