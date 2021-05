tmw radio G. Fontana: "Spalletti l'ideale per il Napoli, non ho mai creduto ad Allegri"

vedi letture

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'allenatore Gaetano Fontana ha parlato di Spalletti come nuovo allenatore del Napoli: "Nel calcio, con programmazione ed idee, i risultati vengono fuori. Spalletti è l'ideale per proseguire il lavoro di Gattuso, ad Allegri non ho mai creduto. Mi sembra uno che non accetti una situazione di secondo grado, non essendo sicuro di poter vincere in Italia o in Europa dopo essere stato fermo due anni. Ho sempre pensato che aspettasse una chiamata di una big d'Europa, Napoli non credo fosse nelle sue intenzioni. Non penso neanche che certi investimenti siano nelle idee di De Laurentiis".