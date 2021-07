tmw radio Gianluca Guidi: "Voglio bene a Mourinho pure a Roma. Conte poteva rimanere"

L'attore e cantante Gianluca Guidi, tifoso interista, ha parlato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Si comincia dalla sua veste di tifoso della nazionale: "La vivo in maniera meravigliosa, dopo mesi passati sui social visto che i teatri sono chiusi e non lavoro da 17 mesi... Magari mi do al calcio! Finalmente comunque da virologi gli italiani sono tornati allenatori. E allora giù coi dubbi sui centrali di difesa, ma penso che Bonucci e Chiellini abbiano spiegato in diretta il perché. Mancini e Mourinho, per me, sono due allenatori da sogno. Non sono offeso che Mou vada alla Roma, anzi, gli auguro tutta la fortuna possibile! Poi anche Ancelotti, perché è un grande maestro".

Che ne pensa del ritorno di Mourinho?

"Un uomo pazzesco, da cui quelli di comunicazione dovrebbero imparare. Ha senso dell'umorismo e sa dove andare a rompere le scatole. Un grande uomo di calcio... Direi che va adorato, o viceversa odiato per chi non lo sopporta. Ma non è il mio caso".

Simone Inzaghi lo vede bene per la sua Inter?

"Comprendo la rabbia dei tifosi dell'Inter ma un'azienda è un'azienda e bisogna saperla gestire. Così è dappertutto. Devo essere sincero, Conte avrebbe potuto pure rimanere".

La cessione di Hakimi?

"Eh, mi ci vuole un digestivo (ride, ndr)! Però sentivo che Lazzari potrebbe essere d'interesse, ammesso che alla Lazio non serva. Fosse lui mi andrebbe bene".

Ora la finale dell'Europeo.

"Avevo pronosticato Italia-Inghilterra e anche un vincitore... Ma non ve lo dirò!".

