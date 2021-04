tmw radio Iaria: "I debiti della Roma un effetto della Champions. Diverso per il Napoli"

vedi letture

Iaria: "Roma piena di debiti perché in bilico sulla Champions. Diverso per il Napoli"

Marco Iaria, giornalista della Gazzetta dello Sport, nel suo intervento di ieri a TMW Radio ha parlato anche della situazione debitoria della Roma e dei motivi che ci sono dietro: "Al di là dei numeri specifici, il problema della Roma è che tra gli effetti della Champions c'è stato quello di portare alcune società perennemente in bilico tra borghesia ed élite del calcio, e quindi tra partecipazione o meno alla Champions, cosa che sposta tanti milioni in un anno. L'anno in cui i premi Champions sanavano il budget, le strategie e le ambizioni venivano riadattate".

Non bastavano le cessioni pesanti che hanno fatto?

"L'ambizione di posizionarsi all'interno del circolo dei club da Champions li ha portati a fare il passo più lungo della gamba. Ma senza partecipare con continuità, un anno sì e l'altro no, si è trovato questo tipo di contraccolpo quando è mancata la lucidità di saper guardare oltre. Anche il Napoli è una delle società in bilico, un corrispettivo della Roma che ha sempre aumentato gli ingaggi ma allo stesso tempo ha tenuto la barra dritta evitando di capitolare quando non si è assicurata la partecipazione alla Champions. Un secondo problema della Roma sono state scelte tecnico-sportive al di sotto delle aspettative, alcuni ingaggi fuori misura e non produttivi. La conseguenza di tutto questo è che Pallotta per cedere la Roma si è dovuto accontentare di un corrispettivo molto basso, e di una minusvalenza rispetto all'investimento della sua cordata dal 2011 in poi. La prospettiva, per Friedkin, era quella di dover ricapitalizzare il club già dall'indomani dell'acquisto, e infatti hanno messo subito 150 milioni".