Il Derby d'Italia secondo Sella: "Juve per non perdere, Inter tra le favorite"

Nel corso del suo intervento di ieri su TMW Radio, l'ex attaccante ed oggi allenatore Ezio Sella si è soffermato anche sul Derby d'Italia tra Inter e Juventus: "La Juve, se vuole risalire in classifica e vincere ancora lo Scudetto, dovrà non perdere, considerando che ha anche la partita col Napoli da dover recuperare. L'Inter per me è invece tra la serie candidate a vincere, anche perché non hanno gli impegni infrasettimanali".