Lazzari: "Cagliari? Mi ricorda il primo anno a Firenze. Dura venirne fuori"

Andrea Lazzari, centrocampista della Vigor Senigallia, intervenendo ieri a TMW Radio ha parlato anche delle difficoltà del Cagliari: "Eh... Mi ricorda un po' quanto successe nell'anno in cui arrivai a Firenze. L'obiettivo era almeno l'Europa League, ritrovarsi a lottare per la salvezza è qualcosa che non ti appartiene e in certe situazioni è dura venirne fuori".