tmw radio Lo Monaco: "La Champions del Milan toglie un'altra scusa a Donnarumma"

vedi letture

Il dirigente Pietro Lo Monaco, intervenuto ieri a TMW Radio, ha così parlato del rinnovo in bilico di Donnarumma: "La Champions League del Milan leva a Donnarumma un'altra scusa: la proposta importante c'è, lui ha sempre manifestato affetto e detto di voler rimanere. Non può essere un procuratore a dover decidere il destino di Donnarumma. Quando poi leggo le percentuali che chiede l'agente mi si drizzano i capelli in testa. Bene fa il Milan a essere fermo e deciso. Se non accetta la proposta giusto che vada via".