Intervenuto ieri su TMW Radio, il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi si è soffermato anche sul momento del Napoli: "Lì deve essere successo qualcosa all'interno, erano partiti molto bene e dopo il rinvio di Juventus-Napoli si sono fermati. Poi c'è il problema dei rinnovi, per primo quello di Gattuso per cui non ci sono problemi ma con la firma che non arriva mai. Quando certi problemi entrano dentro si trasformano in prestazioni non al meglio o incapacità di raccogliere quanto si dovrebbe. Non credo che per organico possano competere con Juventus, Inter, Milan e ci metto anche la Roma. Qualcosa è successo, e probabilmente lo sanno solo loro".