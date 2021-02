tmw radio M. Paganin esalta Eriksen: "In fiducia, si è adattato. Ora fa da doppio play"

vedi letture

L'ex nerazzurro Massimo Paganin, intervenuto ieri sera a TMW Radio, ha parlato anche di Christian Eriksen: "Ha grande qualità, geometrie a capacità tecniche incredibili. Sa leggere bene le azioni, gioca come un doppio play ora. Le qualità ci sono sempre state. Conte voleva qualcosa da lui e lui non era convinto al cento per cento. Ora invece si è adattato. Si sta ritagliando il suo spazio e Conte gli sta dando le giuste responsabilità. Si vede che è un giocatore in fiducia, che sa aiutare la squadra nei momenti difficili".