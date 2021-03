tmw radio M. Serena: "Zaccagni pronto per una big, ma occhio: a Napoli c'è Insigne..."

vedi letture

L'allenatore Michele Serena, nel corso del suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche di Mattia Zaccagni, e del fatto che il centrocampista dell'Hellas sia pronto per il salto in una grande squadra o meno: "Per me sì, penso abbia tutto. Giusto il colpo di testa deve forse migliorare (ride, ndr). Ha sempre avuto gamba che strappa, che salta l'uomo. Ora che gioca più vicino alla porta, merito di Juric, trova anche più volte la via del gol. Deve solo stare attento a scegliere la squadra giusta per non ritrovarsi chiuso nel ruolo".

In una big gli spazi però possono restringersi.

"Dipende da big e big. Facciamo un esempio pratico: visto che si parla del Napoli, lì in quel ruolo c'è Insigne, non un giocatore qualsiasi. Uno che gioca 50 partite su 60...".