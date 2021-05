tmw radio Mirabelli: "Donnarumma-Milan? Sarà una strategia ma non riesco a capirla"

L'ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto a Maracanà, ieri nel pomeriggio di TMW Radio, soffermandosi anche sul futuro di Donnarumma: "Mi sembra strano vedere un giocatore così importante che ancora non abbia fatto nulla, sia col Milan che con un altro club. Noi facemmo qualcosa d'importante rinnovandolo. Arrivare al rinnovo così in avanti per un giocatore così importante mi sembra strano. Sarà una strategia ma non riesco a capirla. Anche dovesse rinnovare, sarebbe un bagno di sangue perché ora tu società sei con le spalle al muro e le condizioni saranno tutte dalla parte del giocatore. L'argomento rinnovo andava affrontato due anni fa. Ora rischi di perderlo, invece prima potevi monetizzare".