tmw radio Novellino: "Belotti si riprenderà, ha le caratteristiche del bomber"

A dire la sua sui temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il tecnico Walter Novellino. Questo il pensiero su Belotti: "E' un momento importante per lui, per me doveva andare via quando aveva una valutazione alta. Cairo ha fatto di tutto per tenerlo comunque. Non è stato supportato dalla squadra, e quest'anno ha fatto fatica. Credo che si riprenderà, ha le caratteristiche del bomber. Con un nuovo allenatore credo possa far meglio. Ha fatto fatica perché non riesce a fare l'attaccante d'area, invece si è proposto tanto dietro e poi lì davanti poche palle gli sono arrivate".