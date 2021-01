tmw radio Sannino: "Non so se il Milan vincerà lo scudetto ma la linea verde pagherà"

Nella sua intervista a TMW Radio, l'allenatore Giuseppe Sannino, ha parlato anche del Milan: "Contro il Torino avevano tanti ragazzi giovani ed è una linea che mi piace, mi ricorda il Milan pieno dei ragazzi delle giovanili. Una linea che sicuramente pagherà, anche se non so se vinceranno già quest'anno il campionato. Sicuramente hanno personalità, e in questa Serie A ora non c'è nessuna squadra troppo più forte delle altre, lo vedo aperto".

