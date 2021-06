tmw radio Sconcerti: "Chiesa meglio a gara in corso. Berardi più completo calcisticamente"

Nel suo intervento a TMW Radio, Mario Sconcerti, ha parlato anche dell'Italia e delle possibili scelte in attacco di Mancini per la gara contro il Belgio: "Penso che Chiesa rimanga un'arma da utilizzare quando gli altri sono stanchi. Questa resta una grande qualità per lui, c'è da fare i conti con una questione tattica più complessa... Può fare tranquillamente il titolare ma Berardi contiene più spazio del campo, è più completo calcisticamente. Ha pure qualche anno in più, seppure non troppi. Altro discorso con Bernardeschi, rispetto a cui Chiesa è nettamente più diretto ed elettrico. Pur avendo meno spunto, Bernardeschi ha comunque varie fasi di gioco in sé. Chiesa, se non salta l'uomo, non pesa in partita".