Sconcerti: "Locatelli ha fatto il Verratti, la squadra cresce a vista d'occhio"

Giudicando il cammino della Nazionale, su TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti parla così della grande prova degli Azzurri contro la Svizzera: "E' una Nazionale che continua a crescere e portare avanti discorsi diversi. Ieri è stata netta la diversità del ruolo di Locatelli, che si è spinto molto più dentro il campo. Non è stata solo la spalla di Jorginho, ha fatto a modo suo il Verratti. Mi colpisce la facilità con cui riusciamo a giocare in modo diverso e in velocità, e la facilità con cui annulliamo gli avversari. Non prendiamo gol e abbiamo preso un solo tiro in due partite. Ho visto per ora comunque una squadra più forte della Francia, a livello individuale, mentre dietro l'Italia c'è un grande lavoro collettivo".