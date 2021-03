tmw radio Sconcerti: "Mancini ha preso un'Italia giovane e l'ha resa matura. Pronti per l'Europeo"

Nel suo intervento a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche della Nazionale di Roberto Mancini, in vista della gara di questa sera contro la Lituania ma soprattutto dell'Europeo della prossima estate: "Non abbiamo un'idea del valore reale del calcio in generale. Ci sono dati, ma relativi perché non comuni a tutte le squadre: solo Belgio e Italia hanno vinto tutte e dieci le partite di qualificazione. Pensiamo di avere il problema del gol, ma ne abbiamo segnati 37 in dieci partite, solo tre meno del Belgio che è l'unica ad averne fatti di più. Va però fatto il rapporto sul valore delle avversarie, francamente ridotto. Mancini ha preso una squadra giovane e l'ha portata alla maturità, l'ha resa pronta per fare un torneo importante: naturale che si cerchi sempre di vincere, ma ci sono quattro-cinque squadre sullo stesso piano e un numero estremamente ridotto di campioni. Pensiamo all'Italia del 2006, c'erano i vari Pirlo, Cannavaro, Del Piero, Totti e Buffon: oggi abbiamo profili diversi".